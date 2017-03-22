×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Владимира Якушева научили управлять компьютером силой мысли21 марта в 19:46

  • Текст

В тюменской школе.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил физико-математическую школу в областном центре. Визит, состоявшийся 20 марта, был приурочен к открытию спорткомплекса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Высокий гость осмотрел отремонтированный бассейн, спортивный и актовый залы, прогулялся по лабораториям, где ученики ставят научные опыты. Так, юные специалисты по нанотехнологиям разработали рекомендации для обивки мебели, чтобы на ней не оставалось кошачьей шерсти.

В химико-биологической лаборатории школьники выводят новые семена и изобретают раствор для бережной реставрации предметов старины, которым уже заинтересовались музейщики. В нейролаборатории - учатся управлять компьютерной программой силой мысли.

Стоит отметить, что проект создания физико-математической школы, где сегодня учатся 189 детей, стартовал по инициативе главы региона в 2015 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×