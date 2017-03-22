В тюменской школе.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил физико-математическую школу в областном центре. Визит, состоявшийся 20 марта, был приурочен к открытию спорткомплекса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Высокий гость осмотрел отремонтированный бассейн, спортивный и актовый залы, прогулялся по лабораториям, где ученики ставят научные опыты. Так, юные специалисты по нанотехнологиям разработали рекомендации для обивки мебели, чтобы на ней не оставалось кошачьей шерсти.

В химико-биологической лаборатории школьники выводят новые семена и изобретают раствор для бережной реставрации предметов старины, которым уже заинтересовались музейщики. В нейролаборатории - учатся управлять компьютерной программой силой мысли.

Стоит отметить, что проект создания физико-математической школы, где сегодня учатся 189 детей, стартовал по инициативе главы региона в 2015 году.