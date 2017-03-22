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Новинка от Apple будет похожа на первый iPhone21 марта в 19:14

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Округлостями.

Дизайн iPhone 8 будет напоминать первую модель "яблочного" гаджета. Он получит каплевидную заднюю панель из 3D-стекла с более мягкими и округлыми кромками, чем у современных металлических корпусов, сообщает ETNews со ссылкой на собственного эксперта.

Также среди фишек нового детища Apple называют сенсорный OLED-дисплей во всю переднюю панель, виртуальную кнопку Home, улучшенный механизм тактильной отдачи Taptic engine и беспроводную зарядку.

Однако часть аналитиков говорят не о масштабном редизайне, а лишь об обновлении текущего поколения до iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Основным новшеством в этом случае станет процессор A11. Кроме того, предполагается выпуск 5-дюймового смартфона с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально, как у iPhone 7 Plus.

Существует и версия о выходе на рынок трех моделей: люксового iPhone 8/iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном, а также iPhone 7s и iPhone 7s Plus с LCD-дисплеями диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно.

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