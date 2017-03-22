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Сотрудников "Газпром добыча Ямбург" заряжает гимнастикаСегодня в 15:56

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Пока только в Новом Уренгое.

ООО "Газпром добыча Ямбург" успешно реализует проект "Производственная гимнастика". С февраля 2017 года он запущен по инициативе руководства предприятия для работников, чья производственная деятельность связана с малоподвижной работой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", комплекс элементарных физупражнений транслируется на экранах компьютеров дважды в день.

Акцент в нем сделан на гимнастику для суставов. По словам начальника медслужбы ООО "Газпром добыча Ямбург" Виктора Шена, малоподвижный труд в течение 7-8 часов негативно влияет именно на суставы, позвоночник и органы малого таза.

Многие уже отметили пользу от ежедневных небольших физкультпауз. "Это очень помогает размяться. Ведь большую часть времени мы сидим в одной позе за компьютером, – отмечает инженер техотдела ООО "Газпром добыча Ямбург" Анастасия Павлова. – Упражнения заряжают энергией, после них хочется трудиться с удвоенной силой!

Пока в проекте участвуют работники компании в Новом Уренгое. К лету производственная гимнастика будет доступна на компьютерах всех пользователей в Ямбурге и Новозаполярном.

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