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Путин готов прибавить россиянам 4 года жизни 21 марта в 21:24

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Осталось немного потерпеть.

В России есть все возможности для увеличения средней продолжительности жизни граждан к 2025 году до 76 лет, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил 21 марта на заседании совета по стратегическому планированию.

За последние 12 лет показатель продолжительности жизни россиян увеличился до 71,8 года, в стране снизилась материнская и младенческая смертность. Существенно выросла доступность высокотехнологичной медпомощи: если в 2005 году ее получили 60 тысяч человек, то в 2016 - уже 963 тысячи, передает "Уралинформбюро".

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