Зачем напрягаться? Само растает.

За зиму власти Екатеринбурга потратили на очистку улиц и вывоз снега 650 миллионов рублей. Такую цифру на заседании гордумы озвучила председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, рассказал "Уралинформбюро"глава общественной организации "Росяма" Алексей Беззуб.

Между тем жалоб на неубранные дороги и тротуары в этом сезоне поступало огромное количество, причем с ноября, когда начались снегопады. Тогда город на несколько дней сковали 10-балльные пробки и многочисленные ДТП.

Стоит добавить, что годом ранее замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Кожемяко очень удивил горожан, возмущенных плохой работой дорожников. Чиновник заявил, что из дворов снег вывозить необязательно - весной он растает сам.

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