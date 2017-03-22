×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зимняя недоуборка обошлась Екатеринбургу в 650 миллионов21 марта в 19:30

  • Текст

Зачем напрягаться? Само растает.

За зиму власти Екатеринбурга потратили на очистку улиц и вывоз снега 650 миллионов рублей. Такую цифру на заседании гордумы озвучила председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, рассказал "Уралинформбюро"глава общественной организации "Росяма" Алексей Беззуб.

Между тем жалоб на неубранные дороги и тротуары в этом сезоне поступало огромное количество, причем с ноября, когда начались снегопады. Тогда город на несколько дней сковали 10-балльные пробки и многочисленные ДТП.

Стоит добавить, что годом ранее замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Кожемяко очень удивил горожан, возмущенных плохой работой дорожников. Чиновник заявил, что из дворов снег вывозить необязательно - весной он растает сам.

Ранее по теме:
Екатеринбург парализовали снежные ДТП

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×