Готовьте веники!

Для настоящих ценителей бани Сандуны звучит знатно. В начале XIX-го века актер Сандунов построил в центре Москвы бани, ставшие эталоном русской парной. С давних времен и по сей день Сандуновские бани доступны для людей с разным достатком и статусом, особую известность они получили благодаря снятому там эпизоду фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова.

Дух Сандунов – это не красивые слова. При большой вместимости и свежем воздухе в парных благодаря фирменным печам достигается оптимальное сочетание температуры и влажности. Конструкция печей – самый большой секрет Сандунов.

Для того, чтобы убедиться в этом, жителям Екатеринбурга вскоре не обязательно будет лететь в Москву. Сандуновские бани будут построены в центре уральской столицы. После консультаций с администрацией города инициаторы проекта определили наиболее подходящее здание - баня на улице Куйбышева. Она действует с 1927 года, но при этом не является объектом культурного наследия. За 90 лет эксплуатации здание сильно обветшало и требует капитального ремонта. Учитывая знаковость этой бани для многих поколений горожан, мэрией было принято решение сохранить и реконструировать уникальный комплекс.

Как стало известно "Уралинформбюро", в 2016 году ООО "Уральские бани", соучредителем которого является муниципальное предприятие, подписало договор франшизы с московским ООО "Сандуновские бани". Сейчас ведутся проектные работы, в результате которых будут определены стоимость реконструкции и внешний вид бани, удовлетворяющий как требованиям владельца парного бренда и технологий, так и Главархитектуры, отвечающей за сохранение исторического облика города. Начало и глубина реконструкции будут понятны после проведения проектных работ и согласования финансирования.

"Мы уверены, что Сандуны Урал станут настоящим украшением и одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга, местом, куда с удовольствием будут ходить жители и гости города", - подчеркивает исполнительный директор ООО "Уральские бани" Дмитрий Кулик. Обещается, что для определенных разрядов сохранится даже действующий сегодня в бане тариф.