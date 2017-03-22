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Паломники увидят гробницу Христа в окно21 марта в 19:08

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Прорубленное в часовне.

В Иерусалиме завершилась реставрация в храме Гроба Господня, пишет газета The Catholic Herald. Обновлена часовня (Кувуклия) над местом погребения Христа.

Теперь паломники смогут увидеть смертное ложе Спасителя через специально вырубленное окно. Такая возможность у них появится впервые, передает "Уралинформбюро".

Работы продолжались 9 месяцев. Был демонтирован поддерживающий металлический каркас вокруг часовни, приведен в порядок фасад. Проект стоимостью в несколько миллионов долларов реализовали за счет пожертвований.

Стоит напомнить, что Кувуклия была построена в 1810 году, и с тех пор ее ни разу не реставрировали.

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