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Отравившийся ямалец выставил продавцу шаурмы 500-тысячный счет21 марта в 19:24

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За моральный ущерб.

Житель Салехарда взыскал с продавца шаурмы компенсацию за отравление. Он через суд потребовал возмещения расходов на лечение от кишечной инфекции, а также компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, иск был подан к ИП Искендарову Г.М., державшему киоск с шаурмой. Как выяснилось, вода туда, в нарушение саннорм, доставлялась из дома в пластиковых бутылках, а продавец не проходил исследования на возбудителей кишечных инфекций. В продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Предприниматель добровольно свернул свой бизнес, но ему все же придется компенсировать затраты пострадавшего на лечение, утраченный заработок и моральный вред. Правда, сумма последнего урезана в 10 раз - до 50 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

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