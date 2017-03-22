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Готовьтесь отдыхать с пятницы по воскресеньеСегодня в 08:01

  • Текст

Будем лучше жить и меньше работать.

В будущем у россиян появится не два, а три выходных дня в неделю. Об этом заявила профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева на круглом столе, посвященном российскому рынку труда.

По мнению эксперта, на четырехдневную рабочую неделю мир перейдет в результате очередной промышленной революции. Последняя повлечет за собой широкое использование искусственного интеллекта и применение роботизации. Это существенно скорректирует структуру занятости населения, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что россиянам и сегодня не стоит жаловаться на нехватку выходных. В течение 2018 года только за счет праздников они отдохнут 28 дней.

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