Долгожданный Египет останется дешевым для туристовСегодня в 08:31
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Визы не подорожают.
Правительство Египта окончательно отказалось от повышения стоимости туристических виз. Об этом сообщил министр туризма страны Яхъя Рашид. По его словам, стоимость туристических виз сохранится на уровне 25 долларов.
Соответствующее решение египетские власти приняли под давлением возмущенного туристического сообщества, передает "Уралинформбюро".
Как ранее сообщалось, о возможном подорожании египетские власти объявили в феврале. Так, однократная туристическая виза выросла бы в цене до 60 долларов, а многократная - до 70 долларов.
Последний раз стоимость египетских виз пересматривалась в 2014 году: тогда они подорожали в пять раз - с 5 до 25 долларов.
Следует отметить, что для россиян Египет до сих пор находится под запретом. Авиасообщение было прервано с ноября 2015 года после теракта.
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