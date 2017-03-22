Озвучена новая версия катастрофы.

Управлять лайнером Ту-154, упавшим в Черное море в конце прошлого года, мог пассажир. Эту версию в интервью "Новой газете" высказал анонимный эксперт, долгое время проработавший на данном типе судов.

"На борту находился старший инструктор-летчик войсковой части 42829, подполковник. Он летал на Ан-72. И в Сирию летел то ли для замены экипажа, то ли для его проверки", - уточнил собеседник издания. По его мнению, инструктор попросил разрешения поднять самолет в воздух. Командир не смог отказать старшему по званию и должности и занял место второго пилота.

Действия, которые нужно было выполнять, оказались непривычными для обоих. Произошла заминка, самолет на малой скорости начал "просаживаться". Правильно среагировать экипаж не успел.

Комментариев этой версии от следователей и Минобороны пока не поступало. По мнению эксперта, подтвердить ее могли бы данные одного из самописцев, который намеренно признали не пригодным к расшифровке.

Трагедия, случившаяся в декабре 2016 года, унесла 92 жизни. Причины до сих пор не названы, передает "Уралинформбюро". Среди погибших - участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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