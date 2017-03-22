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Земля столкнется с МарсомСегодня в 12:57

  • Текст

Через миллиарды лет.

Американские геофизики сообщили о возможном столкновении Земли с Марсом, пишет журнал Scientific American. Стивен Майерс из Висконсинского университета в Мадисоне выяснил, что Солнечная система хаотична, а орбиты планет постоянно меняются.

Так, орбита Голубой планеты за последние 50 миллионов лет меняла свою форму около 20 раз. К такому выводу геофизики пришли после изучения горных пород в штате Колорадо. Местность состоит из осадочных слоев, которые свидетельствуют о разном количестве солнечного света в различные периоды. По мнению ученых, это связано с изменениями в орбите Земли. А отклонения вызывали взаимодействие нашей планеты с Марсом.

Даже незначительные изменения в орбите одной планеты могут спровоцировать масштабные изменения во всей Солнечной системе. Как один из вариантов развития событий исследователи назвали столкновение третьей и четвертой планет системы, передает "Уралинформбюро".

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