Чиновников не устраивает ее качество.

В ближайшие время Росстат, который напрямую подчиняется кабмину РФ, перейдет под крыло Минэкономразвития, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Причиной стало недовольство чиновников качеством статистики. Речь идет о задержках публикаций и пересчете данных, из-за чего правительство с опозданием получило обновленный макропрогноз, передает "Уралинформбюро".

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал статистические данные за февраль 2017 года нерепрезентативными по фундаментальным и техническим причинам. Министр раскритиковал новую методологию Росстата, из-за которой сроки публикаций переносились, а "оценки базировались не на реальных данных". По словам Орешкина, расчеты за январь-февраль могут быть в корне пересмотрены.

Стоит отметить, что Росстат находился в ведении Минэкономразвития до 2012 года.