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Нарушителей парковки в центре Екатеринбурга приструнит пеший патрульСегодня в 09:56

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Если предложение будет одобрено.

Для борьбы с автомобилистами, не оплачивающими парковку в центре Екатеринбурга, может быть организован пеший патруль. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

"Пока данный вопрос только рассматривается. Никакой конкретики нет", - прокомментировали там.

Предполагается, что благодаря пешим надзирателям удастся увеличить число выявленных нарушителей. Сейчас многие из автовладельцев закрывают автомобильные номера тряпками и бумагой. Из-за этого система видеофиксации "Паркон" не может вычислить таких водителей.

Стоит напомнить, что платная парковка появилась на улицах уральской столице в 2014 году. Однако система долгое время не работала. Мэрия хотела взвалить обязанности по ловле недобросовестных автомобилистов на инспекторов ГИБДД. Однако те открестились, поскольку в КоАП отсутствует статья о штрафах за неоплаченную парковку.

В итоге этим пришлось заниматься мэрии. Сейчас система построена таким образом, что чиновники передают информацию о зафиксированных нарушениях в ГИБДД. Те, в свою очередь, раскрывают сведения об автовладельцах. Их вызывают в горадминистрацию на административную комиссию, где и выписывается штраф. Правда, сколько именно уже наказано водителей, в пресс-службе мэрии сказать затруднились.

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