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Екатеринбургское МОАП избежало банкротстваСегодня в 11:30

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Погасив долги за топливо.

Екатеринбургское "Муниципальное объединение автобусных предприятий" погасило долги перед поставщиком топлива - ТД "Рунатко". Эта компания 26 декабря 2016 года подала иск о банкротстве в отношении МУПа. 3 февраля из-за неоплаченной госпошлины заявление вернули истцу. Повторно обращаться в суд он не стал.

"Мы больше не имеем никаких претензий к МОАП: долги полностью погашены", - пояснили "Уралинформбюро" в ТД "Рунатко".

Ранее в ЕМУП "МОАП" заявляли, что общий долг предприятия за топливо составляет 400 миллионов рублей. Руководство жаловалось на слишком низкие тарифы на проезд, заявляя, что оптимальная цена - 32 рубля. Однако РЭК согласилась поднять стоимость лишь до 28 рублей.

В МОАП заявили, что проблемы это не решит. Около 40% автобусов сейчас простаивают из-за нехватки средств на запчасти, зарплату на предприятии задерживают. 28 марта сотрудники автобусных предприятий выйдут на митинг вместе с водителями и кондукторами ТТУ.

Следует напомнить, что в отношении МОАП сейчас расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следователей, со счетов муниципального предприятия пропало 14 миллионов рублей.

Ранее по той же статье был осужден экс-глава Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник. Будучи руководителем ЕТТУ, он купил по завышенной цене 6 списанных трамваев, на ремонт которых ушло 7,3 миллиона рублей.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге водители и кондукторы выходят на митинг
Екатеринбургскому МОАП грозит банкротство
Прокуратура Екатеринбурга требует уволить главу района Мирошника
Уголовное дело против екатеринбургского МОАП изучит прокуратура

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