Екатеринбургское МОАП избежало банкротстваСегодня в 11:30
- Текст
Погасив долги за топливо.
Екатеринбургское "Муниципальное объединение автобусных предприятий" погасило долги перед поставщиком топлива - ТД "Рунатко". Эта компания 26 декабря 2016 года подала иск о банкротстве в отношении МУПа. 3 февраля из-за неоплаченной госпошлины заявление вернули истцу. Повторно обращаться в суд он не стал.
"Мы больше не имеем никаких претензий к МОАП: долги полностью погашены", - пояснили "Уралинформбюро" в ТД "Рунатко".
Ранее в ЕМУП "МОАП" заявляли, что общий долг предприятия за топливо составляет 400 миллионов рублей. Руководство жаловалось на слишком низкие тарифы на проезд, заявляя, что оптимальная цена - 32 рубля. Однако РЭК согласилась поднять стоимость лишь до 28 рублей.
В МОАП заявили, что проблемы это не решит. Около 40% автобусов сейчас простаивают из-за нехватки средств на запчасти, зарплату на предприятии задерживают. 28 марта сотрудники автобусных предприятий выйдут на митинг вместе с водителями и кондукторами ТТУ.
Следует напомнить, что в отношении МОАП сейчас расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следователей, со счетов муниципального предприятия пропало 14 миллионов рублей.
Ранее по той же статье был осужден экс-глава Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник. Будучи руководителем ЕТТУ, он купил по завышенной цене 6 списанных трамваев, на ремонт которых ушло 7,3 миллиона рублей.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге водители и кондукторы выходят на митинг
Екатеринбургскому МОАП грозит банкротство
Прокуратура Екатеринбурга требует уволить главу района Мирошника
Уголовное дело против екатеринбургского МОАП изучит прокуратура
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:06
Госдума освободила от налогов депутатов и чиновников
Попавших под санкции.Сегодня в 17:03
Екатеринбургских автомобилистов лишат 25 участков улиц
Где запретят остановку.Сегодня в 16:55
У екатеринбуржцев на Уралмаше потекла из кранов "нефть"
Горожане связывают это с раскопками.Сегодня в 16:53
Южноуральца заподозрили в надругательстве над падчерицей
Мужчина задержан.Сегодня в 16:43
Уральские таксисты облюбовали Daewoo Nexia
Другая фаворитка - Lada.Сегодня в 16:41
В Пермском крае у жилой двухэтажки обрушилась крыша
Частично.Сегодня в 16:38
Уральцы заполонят Турцию в майские праздники
Туристический рынок пошел в рост.Сегодня в 16:23
В Прикамье первой жертвой клещей стала огородница
В Чайковском.Сегодня в 16:16
В центре Екатеринбурга полыхает двухэтажное здание
Огонь охватил 40 "квадратов".Сегодня в 16:13
Ремонтная кампания ЧМ добралась до екатеринбургских тротуаров
Фасадов и крыш.Сегодня в 16:03
Мэрия Челябинска займется транспортом и экологией
С удвоенной силой.Сегодня в 16:00
На екатеринбургском ТТУ повис 40-миллионный долг
За электроэнергию.Сегодня в 15:56
Сотрудников "Газпром добыча Ямбург" заряжает гимнастика
Пока только в Новом Уренгое.Сегодня в 15:49
Пономарев вернулся в Екатеринбург
Из месячной командировки на Кавказ.Сегодня в 15:42
В Тюмени в лобовом ДТП пострадали 4 человека
Аварию устроил молодой водитель.
Главные новости
- Сегодня в 16:38Уральцы заполонят Турцию в майские праздники
- Сегодня в 15:49Пономарев вернулся в Екатеринбург
- Сегодня в 14:17Трагедию на ЗиКе расследуют к 9 мая
- Сегодня в 12:33Облсуд пересчитает стоимость проезда в Екатеринбурге
- Сегодня в 12:07"Хрущевкам" приказано долго жить
Аналитика
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.
"Полипласт" обезоружил активистов-экологов
Пригласив в свои цеха.
Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега
Минэкологии в ус не дует.