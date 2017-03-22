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Облсуд пересчитает стоимость проезда в ЕкатеринбургеСегодня в 12:33

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Насколько тариф обоснован?

В Свердловском областном суде приняли заявление о необоснованности повышения платы за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Депутат городской думы Эдуард Мансуров подал иск еще 2 февраля, однако пакет документов возвращали из-за ряда неточностей.

"Дата заседания будет известна в ближайшие дни", - рассказал "Уралинформбюро" народный избранник.

Народный избранник рассчитывает, что во время судебного процесса всплывут финансовые бумаги ЕМУП "МОАП" и ТТУ, из которых будет понятно, насколько обосновано повышение тарифов на проезд. Сейчас эти документы - тайна за семью печатями. Они не выкладываются в открытом доступе, и даже депутаты не могут добиться конкретных расчетов по волнующему вопросу. Как пояснил Мансуров, в РЭК на депутатский запрос также пока не ответили.

Как оправдываются в МОАП, ситуация на предприятии очень сложная: долги только за топливо составляют около 400 миллионов рублей. Нет средств на ремонт автопарка, из-за чего около 40% автобусов простаивают. На предприятии периодически задерживают зарплату. Такая плачевная картина в ЕТТУ. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, 28 марта транспортники выйдут на митинг.

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