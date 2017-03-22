Фасадов и крыш.

Подготовка Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году входит в финальную стадию. Завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности участников и гостей соревнований, рассказали "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, теперь настало время обратить внимание на другие аспекты: "В частности, необходимо привести в порядок фасады и крыши домов. Следует отремонтировать все тротуары для удобства пешеходов. Необходимо уделить самое пристальное внимание обустройству газонов, чистоте ограждений, качеству освещения улиц, размещению информационных стендов".

Особо ответственно, отметил губернатор, следует подойти к теме ремонта городских автодорог и тротуаров - в рамках подготовки к ЧМ-2018 должны быть приведены в порядок улицы, расположенные в непосредственной близости от Центрального стадиона, на основном маршруте движения гостей Екатеринбурга, а также на резервных и второстепенных маршрутах.

"Я недавно прошел по улице Свердлова, ведущей от железнодорожного вокзала к центру Екатеринбурга, и убедился в том, что тротуар там находится в удручающем состоянии. Необходимо решить эти вопросы, чтобы жителям и гостям города было комфортно", — подчеркнул Куйвашев.

Следует отметить, что в июне 2016 года глава региона в компании сити-менеджера Александра Якоба и куратора инфраструктурных проектов Сергея Швиндта прогулялся по проспекту Ленина и затем дал ряд поручений.

"Подготовлен комплексный проект ремонта проспекта Ленина от улицы 8 Марта до Московской. Он включает в себя приведение в порядок тротуаров, обустройство на них ливневой канализации, которой там никогда не было, организацию уличного освещения, создание велодорожек и пандусов, восстановление газонов и посадку деревьев. Кроме того, мы провели совещание с сетевыми компаниями и договорились о том, что они проведут заблаговременно замену коммуникаций для того, чтобы можно было приступить затем к ремонту дорожного покрытия", — прокомментировала выполнение задач председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

По ее словам, в 2017 году муниципалитету на ремонт автодорог из областного бюджета в виде субсидий будет выделено 1,35 миллиарда рублей. На эти средства запланированы работы на 49 объектах улично-дорожной сети уральской столицы.

Также на повестке дня стоит вопрос ремонта фасадов и крыш домов, расположенных в центре города, а также благоустройства территории. Речь, в частности, идет о реконструкции объектов культурного наследия, к которым относятся шесть домов, расположенных на маршруте следования будущих гостей мундиаля. В настоящее время администрация Екатеринбурга готовится к проведению конкурса по выбору подрядчиков на разработку проектно-сметной документации по этим объектам.

Кроме того, одной из важнейших задач, по мнению Евгения Куйвашева, остается подготовка специалистов — сотрудников гостиниц, медицинских работников, полицейских, пожарных, спасателей и других. Им необходимо пройти обучение по нескольким направлениям. В том числе — тренинги по вопросам обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, а также курсы иностранных языков, по итогам которых обучающиеся должны быть проэкзаменованы.

По данным администрации Екатеринбурга, к настоящему моменту уже разработаны типовые разговорники для тех, кто будет задействован во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Предполагается, что всем группам специалистов будут помогать волонтеры со знанием английского и других языков.