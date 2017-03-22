В приоритете русский язык и обществознание.

23 марта в Свердловской области начнется досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. Заявление на участие в нем подали 926 жителей региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минобраза.

В основном сдавать ЕГЭ первым потоком идут выпускники прошлых лет - таких в этом году 654. Еще 240 – учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Сдавать госэкзамены раньше одноклассников будет только 31 выпускник этого года и 1 учащийся иностранного образовательного учреждения. Школьники имеют такое право, если планируют участвовать в спортивных соревнованиях, проходить лечение или поступать в иностранное учебное заведение.

23 марта пройдут экзамены по географии и информатике. На 27 марта намечен ЕГЭ по русскому языку – это самый популярный предмет на досрочном этапе. Его выбрали 58% заявившихся. 43% будут сдавать обществознание, 42% – профильную математику, 17% – историю, по 15% – биологию и физику.

Основной этап ЕГЭ стартует в конце мая.