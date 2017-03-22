С удвоенной силой.

За 2016 год Челябинск вышел на стабильные показатели в разных сферах, но чиновникам есть над чем работать. Подробный отчет мэр Евгений Тефтелев представил депутатам 21 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Прежде всего градоначальник отметил выполнение бюджетного плана и погашение кредиторской задолженности по дорожным работам.

Впервые за последние три года выросла реальная зарплата горожан. Ее среднее значение - 35 тысяч рублей. Безработица по-прежнему около 1%. Сохраняется положительный естественный прирост населения и миграционная прибыль. Число жителей приблизилось к 1,2 миллиона. Снизилась смертность по ряду заболеваний, младенческая – на 16%. Объем ввода жилья достиг 560 тысяч "квадратов", что на 150 тысяч больше плана. За счет строительства и выкупа пяти зданий добавилось 2002 места в детсадах.

Однако переломить спад в промышленности не удалось - индекс промпроизводства составил 95,9%. Вместе с тем в городе реализовано более 100 инвестпроектов, создано более 1,5 тысячи рабочих мест. Власти продолжат поддерживать малый и средний бизнес, формирующий четверть муниципальной казны.

Нерешенными остаются транспортные проблемы: устаревший автопарк, плохое сообщение с новыми микрорайонами, дублирующие маршруты. Предстоит много потрудиться для улучшения качества городской среды, в частности дорог и экологии.