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Свердловская прокуратура потребовала снести экраны ТК "Соль"Сегодня в 14:07

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На которые пытаются найти покупателя.

Прокуратура Свердловской области выступила с официальным заявлением по поводу выставленных на торги экранов ТК "Соль". В надзорном ведомстве подчеркивают, что после продажи конструкции должны быть демонтированы.

"На исполнении в структурных подразделениях Управления ФССП России по Свердловской области находятся 7 исполнительных производств в отношении ООО "Медиагород" об обязании произвести демонтаж вышеуказанных рекламных конструкций как незаконно установленных", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры.

В прошлом экраны принадлежали компании ООО "Медиагород". На их покупку бы выдан кредит от КРСУ в 100 миллионов рублей. Расплатиться по долгам компания не смогла и в 2016 году была объявлена банкротом, после чего МУГИСО выкупило ее рекламные конструкции. Министерство пытается продать эти активы за 9 миллионов рублей. Первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок, повторный аукцион назначен на 15 апреля.

Стоит отметить, что в документации аукциона также указано, что после приобретения экранов покупатель обязан демонтировать их за свой счет.

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