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У екатеринбуржцев на Уралмаше потекла из кранов "нефть"Сегодня в 16:55

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Горожане связывают это с раскопками.

Утром 22 марта 2017 года у екатеринбуржцев, проживающих в доме №24 по улице 40-летия Октября, побежала из кранов вода черного цвета.

"Нефть из крана!!! Граждане, мы богаты", - написали они в соцсетях.

С аналогичной проблемой столкнулись жильцы дома №7а по улице Социалистической.

Горожане рассказали "Уралинформбюро", что никаких отключений воды накануне не было. Правда, поблизости ведутся какие-то раскопочные работы.

Оперативно получить комментарий в УК "Орджоникидзевская УЖК" не удалось.

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