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В Крыму нашли голову древнегреческого богаСегодня в 17:18

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На морском дне.

При раскопках на месте строительства Крымского моста археологи наткнулись на уникальную находку. На морском дне у мыса Ак-Бурун нашли терракотовую голову бога или героя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Института археологии РАН.

Как заявляют исследователи, для этого района находка уникальна. Предположительно, статую изготовили в Малой Азии в V веке до нашей эры, во времена греко-персидских войн. Ее точный возраст и предназначение установят ведущие специалисты по древнегреческому искусству.

Стоит отметить, что бухта у мыса Ак-Бурун более двух тысяч лет была важным перевалочным пунктом на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. Часть перевозимой керамики по пути разбивалась, и ее сбрасывали за борт. Так у причалов образовались залежи археологических памятников. Подводные исследовательские работы в районе начали в связи со строительством Крымского моста. Со дна уже поднято более 60 тысяч находок. Многие из них пополнили коллекцию Восточно-Крымского музея-заповедника.

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