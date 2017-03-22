Другая фаворитка - Lada.

Daewoo Nexia оказалась самым популярным автомобилем у таксистов в Уральском федеральном округе. Итогами исследования, проведенного накануне их профессионального праздника, поделился сервис заказа такси "Максим".

От расхода топлива, вместительности, надежности и маневренности машины зависит заработок водителя, поэтому железного коня выбирают с особой тщательностью.

Непритязательное семейство Lada буквально оккупировало рейтинг: Priora на второй строчке, Granta – на третьей, а замыкает уральский хит-парад "десятка".

Между ВАЗовскими моделями вклинился Renault Logan (4 место), передает "Уралинформбюро". Его популярность связана не только с техническими характеристиками, но и с имиджем фирмы. Именно основатели Renault в 1905 году одними из первых выпустили автомобили такси в кузове "Ландо".