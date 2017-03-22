Где запретят остановку.

Екатеринбургским автомобилистам запретят остановку на 25 участках улиц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.

Ограничения должны повысить пропускную способность дорог. Запрещающие знаки установят в период с апреля по июнь. Речь идет о следующих участках:

Антона Валека: от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,

Февральской Революции: от Антона Валека до дома № 11а,

Боевых Дружин: от Жукова до Февральской Революции,

Сакко и Ванцетти: от Антона Валека до проспекта Ленина,

Генеральская: от дома № 3 до Малышева,

Калинина: от Индустрии до Ильича,

Бакинских Комиссаров: от Восстания до Победы,

Первомайской: от Генеральской до дома № 72,

проспект Ленина: от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),

Карла Либкнехта: от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),

проспект Ленина: от Толмачева до Пушкина,

Луначарского: от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,

Луначарского: от дома № 182 до Энгельса,

Шарташская: от Луначарского до Бажова,

Белинского: от Тверитина до Декабристов,

Степана Разина: от дома № 80 до Щорса,

8 Марта: от Авиационной до Циолковского,

Чапаева: от Декабристов до Тверитина,

Серова: от дома № 39 до Щорса,

Надеждинская: вдоль дома № 26,

Вильгельма де Геннина: от Сахарова до Павла Шаманова,

Павла Шаманова: от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,

Большакова: от Мичурина до Восточной,

Бажова: от Первомайской до Шарташской.