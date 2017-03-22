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Екатеринбургских автомобилистов лишат 25 участков улицСегодня в 17:03

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Где запретят остановку.

Екатеринбургским автомобилистам запретят остановку на 25 участках улиц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.

Ограничения должны повысить пропускную способность дорог. Запрещающие знаки установят в период с апреля по июнь. Речь идет о следующих участках:

Антона Валека: от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,
Февральской Революции: от Антона Валека до дома № 11а,
Боевых Дружин: от Жукова до Февральской Революции,
Сакко и Ванцетти: от Антона Валека до проспекта Ленина,
Генеральская: от дома № 3 до Малышева,
Калинина: от Индустрии до Ильича,
Бакинских Комиссаров: от Восстания до Победы,
Первомайской: от Генеральской до дома № 72,
проспект Ленина: от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),
Карла Либкнехта: от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),
проспект Ленина: от Толмачева до Пушкина,
Луначарского: от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,
Луначарского: от дома № 182 до Энгельса,
Шарташская: от Луначарского до Бажова,
Белинского: от Тверитина до Декабристов,
Степана Разина: от дома № 80 до Щорса,
8 Марта: от Авиационной до Циолковского,
Чапаева: от Декабристов до Тверитина,
Серова: от дома № 39 до Щорса,
Надеждинская: вдоль дома № 26,
Вильгельма де Геннина: от Сахарова до Павла Шаманова,
Павла Шаманова: от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,
Большакова: от Мичурина до Восточной,
Бажова: от Первомайской до Шарташской.

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