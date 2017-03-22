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Трагедию на ЗиКе расследуют к 9 маяСегодня в 14:17

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Ровно полгода спустя.

Следствие по уголовному делу об обрушении кровли в цехе екатеринбургского завода имени Калинина планируется завершить к 9 мая. Об этом "Уралинформбюро" сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Он добавил, что решение о продлении сроков расследования было принято еще в декабре прошлого года из-за очень большого объема работы по сбору доказательств.

Производственное здание на ЗиКе обрушилось днем 9 ноября 2016 года. Четверых мужчин придавило насмерть, 14 человек были госпитализированы. Вскоре задержали предполагаемого виновника аварии Юрия Ожиганова – директора фирм, ремонтировавших кровлю цехов.

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