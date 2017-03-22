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В Екатеринбурге по Татищева пустят бесшумные трамваиСегодня в 17:31

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По "бархатным" путям.

В Екатеринбурге специалисты ЕМУП "ТТУ" продолжают работы по прокладке трамвайной линии на улице Татищева вблизи Центрального стадиона. Ветку начали тянуть еще в прошлом году в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе муниципального предприятия, в данный момент специалисты трудятся на отрезке от Токарей до Мельникова. Все работы проходят в ночное время, чтобы не перекрывать движение троллейбусов.

Железобетонные шпалы, которые применяются на данном объекте, привезли из Москвы. Их основное преимущество - повышенная износостойкость и прочность. Кроме того, для новой ветки не потребуются сезонные регулировки. Таким образом, затраты на ее обслуживание будут минимальными. Стыки между рельсами варят термитным способом, то есть пути будут так называемыми "бархатными", бесшумными.

В полном варианте соединительную дорогу от центра до ВИЗа сдадут осенью 2017 года.

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