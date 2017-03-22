Исполняющий обязанности.

Исполняющим обязанности главы Российской академии наук назначен вице-президент РАН Валерий Козлов. Соответствующее распоряжение ранее подписал пока действующий президент академии Владимир Фортов. Его полномочия истекают 27 марта, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Сейчас Фортов на больничном - проходит обследование в ЦКБ, его состояние оценивается как удовлетворительное. С конца марта он, скорее всего, перейдет в разряд простых академиков вплоть до выборов, в которых примет участие.

Стоит напомнить, что 20 марта общее собрание РАН приняло решение о переносе выборов президента и президиума академии на осень из-за вопросов к выборной процедуре в уставе. Также ученые попросят правительство РФ продлить полномочия Фортова и действующего президиума до голосования. При этом сам Фортов высказывался против, передает "Уралинформбюро".