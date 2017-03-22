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"Русский хром 1915" протестировал воздухСегодня в 14:57

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Угрозы Первоуральску нет.

В зимний период в соответствии с план-графиками контроля аккредитованной экоаналитической лабораторией были проведены замеры атмосферного воздуха над территорией АО "Русский хром 1915". По результатам исследования подтверждено, что выбросы предприятия значительно ниже предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки, и не превышают проектных нормативов. Этого удалось добиться благодаря последовательно проведенной модернизации систем пылегазоулавливающего оборудования.

"Оборудование в зимний период проработало в штатном режиме, никаких перебоев в работе не было. Это подтвердили неоднократные замеры аккредитованной лаборатории. Обычно при резком потеплении начинают образовываться зеленые разводы на сугробах - это дает о себе знать накопившаяся там за зиму пыль. В это время жители Первоуральска обращаются к нам на "горячую линию". Мы реагируем на каждый сигнал, хотя содержание хрома в снеге не представляет угрозы здоровью людей", - заявил "Уралинформбюро" исполнительный директор АО "Русский хром 1915" Андрей Климанский.

Предприятие инвестировало более 8 миллионов рублей в модернизацию системы пылеулавливания производства окиси хрома, реконструкцию системы удаления отходящих газов, а также оборудование источников выбросов в атмосферу стационарными приборами контроля.

В общей сложности с 2001 года на техническое перевооружение производственного оборудования и нейтрализацию вредных выбросов, платежи за размещение отходов и последующую переработку АО "Русский хром 1915" направило около 1 миллиарда рублей.

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