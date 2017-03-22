"Русский хром 1915" протестировал воздухСегодня в 14:57
- Текст
Угрозы Первоуральску нет.
В зимний период в соответствии с план-графиками контроля аккредитованной экоаналитической лабораторией были проведены замеры атмосферного воздуха над территорией АО "Русский хром 1915". По результатам исследования подтверждено, что выбросы предприятия значительно ниже предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки, и не превышают проектных нормативов. Этого удалось добиться благодаря последовательно проведенной модернизации систем пылегазоулавливающего оборудования.
"Оборудование в зимний период проработало в штатном режиме, никаких перебоев в работе не было. Это подтвердили неоднократные замеры аккредитованной лаборатории. Обычно при резком потеплении начинают образовываться зеленые разводы на сугробах - это дает о себе знать накопившаяся там за зиму пыль. В это время жители Первоуральска обращаются к нам на "горячую линию". Мы реагируем на каждый сигнал, хотя содержание хрома в снеге не представляет угрозы здоровью людей", - заявил "Уралинформбюро" исполнительный директор АО "Русский хром 1915" Андрей Климанский.
Предприятие инвестировало более 8 миллионов рублей в модернизацию системы пылеулавливания производства окиси хрома, реконструкцию системы удаления отходящих газов, а также оборудование источников выбросов в атмосферу стационарными приборами контроля.
В общей сложности с 2001 года на техническое перевооружение производственного оборудования и нейтрализацию вредных выбросов, платежи за размещение отходов и последующую переработку АО "Русский хром 1915" направило около 1 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:06
Госдума освободила от налогов депутатов и чиновников
Попавших под санкции.Сегодня в 17:03
Екатеринбургских автомобилистов лишат 25 участков улиц
Где запретят остановку.Сегодня в 16:55
У екатеринбуржцев на Уралмаше потекла из кранов "нефть"
Горожане связывают это с раскопками.Сегодня в 16:53
Южноуральца заподозрили в надругательстве над падчерицей
Мужчина задержан.Сегодня в 16:43
Уральские таксисты облюбовали Daewoo Nexia
Другая фаворитка - Lada.Сегодня в 16:41
В Пермском крае у жилой двухэтажки обрушилась крыша
Частично.Сегодня в 16:38
Уральцы заполонят Турцию в майские праздники
Туристический рынок пошел в рост.Сегодня в 16:23
В Прикамье первой жертвой клещей стала огородница
В Чайковском.Сегодня в 16:16
В центре Екатеринбурга полыхает двухэтажное здание
Огонь охватил 40 "квадратов".Сегодня в 16:13
Ремонтная кампания ЧМ добралась до екатеринбургских тротуаров
Фасадов и крыш.Сегодня в 16:03
Мэрия Челябинска займется транспортом и экологией
С удвоенной силой.Сегодня в 16:00
На екатеринбургском ТТУ повис 40-миллионный долг
За электроэнергию.Сегодня в 15:56
Сотрудников "Газпром добыча Ямбург" заряжает гимнастика
Пока только в Новом Уренгое.Сегодня в 15:49
Пономарев вернулся в Екатеринбург
Из месячной командировки на Кавказ.Сегодня в 15:42
В Тюмени в лобовом ДТП пострадали 4 человека
Аварию устроил молодой водитель.
Главные новости
- Сегодня в 16:38Уральцы заполонят Турцию в майские праздники
- Сегодня в 15:49Пономарев вернулся в Екатеринбург
- Сегодня в 14:17Трагедию на ЗиКе расследуют к 9 мая
- Сегодня в 12:33Облсуд пересчитает стоимость проезда в Екатеринбурге
- Сегодня в 12:07"Хрущевкам" приказано долго жить
Аналитика
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.
"Полипласт" обезоружил активистов-экологов
Пригласив в свои цеха.
Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега
Минэкологии в ус не дует.