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Жизнь – лотерея: россияне гоняются за счастливыми билетамиСегодня в 18:33

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Продажи выросли вдвое.

Россияне все охотнее покупают лотерейные билеты. Только в отделениях "Почты России" за 2016 году их продано 39,6 миллиона - на 46% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на источник в компании. Общая сумма выигрышей составила 1,4 миллиарда рублей. В денежном выражении объемы увеличились на 115% (абсолютные цифры не раскрываются).

Рост продаж прослеживается и в магазинах "Евросеть" (+81% за год), и в "Связном", где показатель января-февраля 2017 года повысился на 12% к аналогичному периоду прошлого года.

По мнению экспертов, подъем спроса на лотереи обеспечили экс-клиенты нелегальных онлайн-казино, заблокированных Роскомнадзором. Кроме того, сказалось расширение призовых фондов и развитие схемы сбыта, которая насчитывает 50 тысяч точек в самых посещаемых местах. Цена невысока – многие берут билет на сдачу.

Стоит отметить, что правом организации лотерей в России обладают лишь Минфин и Минспорта. Крупнейший оператор - подконтрольное государству АО "Торговый Дом "Столото", передает "Уралинформбюро".

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