Уральцы заполонят Турцию в майские праздникиСегодня в 16:38
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Туристический рынок пошел в рост.
Майские праздники в этом году принесут туристическому рынку Урала заметное оживление. Ожидается, что количество туристов превысит прошлогодний уровень как минимум на 20-30%, сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, лидером станет Турция, которой не было прошлой весной. Ожидается, что в майские недели из Екатеринбурга туда будет вылетать по 10 000 человек – столько кресел выкупили туроператоры. "Однако переварит ли рынок этот объем - вопрос открытый. Это прилично даже для докризисных времен", - отметил Мальцев, добавив, что раннее бронирование по этому направлению идет довольно активно.
Также уральцы собираются на Кипр, греческие Крит и Родос. Еще одним популярным местом отдыха станет Тель-Авив – билетов туда уже не найти. Модным направлением, по словам Мальцева, в этом сезоне станет Хорватия. Что касается России, то уральцы предпочитают Москву и Санкт-Петербург.
"Средний чек едва ли изменится. Скорее всего, как и в прошлом году, он составит менее 40 тысяч рублей за неделю на человека при двухместном размещении", - добавил эксперт, сославшись на продолжение кризиса.
Как отметил Михаил Мальцев, майские праздники являются мини-вариантом лета, поэтому по ним можно будет судить о летнем сезоне. Уже сейчас можно сказать, что туристический рынок имеет все шансы выйти на докризисный уровень.
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