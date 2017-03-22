Проект трамвайной линии до Пышмы пройдет госэкспертизу в маеСегодня в 18:41
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Уже озвучен ряд замечаний.
Специалисты "Уралгипротранса" отдали на госэкспертизу проект трамвайной линии до Верхней Пышмы.
"По одной части, которая касается Екатеринбурга, мы уже получили замечания. А по второму проекту мы пока отдали не все документы. В ближайшее время они будут сданы", - прокомментировали "Уралинформбюро" в "Уралгипротрансе".
Там отметили, что заключение экспертизы будет готово в мае.
"Но трамвайная линия не будет скоростной, как пишут СМИ. Действительно, на участках по Шефской и новому микрорайону Северная корона (Меридиональная 1, Ново-Садовая, Меридиональная 2, Северная, Широтная) трамвай будет ехать в принципе с нормальной скоростью, поскольку нигде на светофорах не будет стоять. А на участке от кольца Фрезеровщиков, участке Фрезеровщиков от Старых Большевиков до Шефской будет два светофора, дальше по Шефской будет на Совхозной светофор, дальше еще будет один светофор", - отметили в проектно-изыскательском институте.
Стоит добавить, что новая ветка должна улучшить транспортное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Однако эта перспектива радует далеко не всех. Недовольны собственники земли, которую придется изъять под застройку.
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