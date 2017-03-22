О войне "Сургутнефтегаза" с шаманом раструбила GuardianСегодня в 18:19
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Англичане побывали на озере Имлор.
Конфликт аборигенов Югры с нефтяниками попал на страницы всемирно известной газеты The Guardian.
Британский журналист Алекс Лун приехал к хранителю священного озера Имлор Сергею Кечимову, чтобы узнать о перипетиях борьбы с компанией "Сургутнефтегаз", которая намерена добывать нефть под водоемом. В материале рассказывается о гибели северной природы и о правовом беспределе, творящемся в регионе.
Мрачную картину дополняет второй собеседник репортера – гринписовец Михаил Крейндлин.
На шамана, живущего возле Федоровского месторождения, в 2014 году завели уголовное дело (позже он был амнистирован). По версии следствия, Кечимов застрелил собаку нефтяников, которая загрызла его оленя, а затем начал угрожать ружьем сотрудникам "Сургутнефтегаза".
Сам абориген утверждает, что спустя несколько дней после стычки к нему приехали представители компании с полицейскими и дали подписать какие-то бумаги, воспользовавшись тем, что Кечимов плохо пишет и говорит по-русски. Позже оказалось, что это было чистосердечное признание в угрозах оружием.
По мнению наблюдателей, упрямого шамана просто выживают с территории.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за озером Имлор и другими болевыми точками округа давно наблюдает российский "Гринпис". Экологи безуспешно пытаются привлечь к проблеме внимание федеральных властей. Видимо, пришла пора "тяжелой артиллерии".
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