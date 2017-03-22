У Театра эстрады.

25 марта 2017 года в Екатеринбурге около Театра эстрады зоозащитники организуют пикет против Анны Стариковой, заморившей голодом 18 бродячих животных.

Кроме того, сотрудники Фонда "Зоозащита" будут собирать подписи за ужесточение уголовной ответственности по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сейчас в ней прописано максимальное наказание всего до 1 года ограничения свободы или арест до 6 месяцев. Аналогичные пикеты будут организованы еще в 110 городах России.

История Анны Стариковой всплыла в екатеринбургских СМИ в конце января 2017 года. Выяснилось, что девушка снимала частный дом на Уктусской, где содержала переданных ей зоозащитниками бродячих кошек и собак. Деньги для животных горожанке жертвовали неравнодушные люди. Однако Старикова не кормила питомцев, из-за чего они погибли.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Однако зоозащитники рассчитывают, что ей предъявят еще и обвинение в мошенничестве. По ней екатеринбурженке грозит до 10 лет колонии.

Ранее по теме:

Уморившая 18 собак и кошек екатеринбурженка попала под "уголовку"