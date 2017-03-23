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Пермячка отдала маленьких детей пьющим соседямСегодня в 11:07

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И пропала.

В Прикамье разыскивают жительницу деревни Мостовая. 18 марта женщина оставила двух своих детей - 4-летнего и годовалого - пьющим соседям и пропала.

Спустя три дня голодных малышей в грязном доме обнаружили полицейские. Детей изъяли и поместили в медучреждение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТР МВД РФ по УрФО.

Выяснилось, что безработная пьющая пермячка воспитывает детей одна. Ей грозит административная ответственность за неисполнение материнских обязанностей и лишение родительских прав.

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