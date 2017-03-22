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В честь Владислава Крапивина назвали планетуСегодня в 19:26

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Имя дал астроном-поклонник.

Малая планета, открытая московским астрономом Тимуром Крячко, получила имя KRAPIVIN – в честь известного уральского писателя Владислава Крапивина. Согласно правилам Международного астрономического союза, имя "новому" небесному телу дает его открыватель. Крячко решил отдать дань уважения любимому автору, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"В книгах Крапивина рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Кроме того, Владислав Крапивин - автор великолепных захватывающих фантастических произведений, где возможны перемещения в параллельные миры и дальние космические путешествия", – указано в официальном заявлении.

Имя планете дали еще 14 ноября 2016 года. А в марте на общем сборе отряда "Каравелла", командором которой является писатель, Крапивину вручили сертификат о присвоении планете его имени.

"Теперь у меня есть своя планета, куда я могу сбежать туда от всех неприятностей!" – поделился впечатлениями почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области Владислав Крапивин.

Стоит отметить, что литературные произведения Владислава Крапивина – один из символов Свердловской области. На его счету множество приключенческих и фантастических повестей для детей. Ежегодно на Среднем Урале вручается Международная детская литературная премия имени писателя.

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