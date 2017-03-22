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Россия отметит 1 апреля удорожанием водкиСегодня в 18:38

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Лишний повод выпить.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил Министерству финансов поднять минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за 0,5 литра. Ведомство должно разработать приказ до 1 апреля 2017 года, пишут федеральные СМИ.

В Минфине уже назвали новую цену завышенной. По мнению министров, обоснованной будет стоимость в 205 рублей за пол-литровую бутылку.

Следует отметить, что в настоящее время самая дешевая бутылка водки стоит 190 рублей, передает "Уралинформбюро".

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