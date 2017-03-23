В возрасте 69 лет.

Умер 69-летний советский и эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак. Причина смерти не сообщается, передает "Уралинформбюро".

Лембит Ульфсак снискал любовь зрителей благодаря ролям в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания", "В поисках капитана Гранта", "Легенда о Тиле", "Арабелла - дочь пирата", "ТАСС уполномочен заявить". За свою карьеру он сыграл в более 100 картинах.

В 2015 году он исполнил роль в киноленте "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе. Картина была выдвинута на премии "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".



Следует отметить, что Ульфсак также работал в качестве режиссера. Он снял комедию "Овечка в правом нижнем углу" и драму "Радости среднего возраста".