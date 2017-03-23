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Свердловчан ждет снежный уик-эндСегодня в 10:17

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С гололедом.

В грядущие выходные небо над Средним Уралом затянут тучи. 24-26 марта пройдет мокрый снег. Днем воздух прогреется до 5 градусов выше нуля. По ночам же будет морозно - минус 7-9 градусов, в низинах до минус 13, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге ночами будет 1-3 градуса ниже нуля, днем - до плюс 7 градусов. Мокрые снегопады и холодные ночи обернутся гололедицей.

Стоит отметить, что снегопад позволит свердловчанам наконец-то вдохнуть полной грудью, очистив воздух от вредных примесей. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях было объявлено в регионе еще 16 марта.

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