Отвлекая поцелуями.

В Ватикане маленькая девочка сорвала с Папы Римского Франциска пилеолус – традиционную белую шапочку.

Инцидент произошел во время встречи понтифика с верующими. В толпе был мужчина с крестной дочерью. Девочку лет четырех поднесли к Папе для поцелуя и благословения. Чмокнув лидера католической церкви в щеку, она стянула головной убор. Но унести пилеолус далеко не смогла – Франциск практически сразу перехватил его. Папа еще долго не мог сдержать смех из-за случившегося, передает "Уралинформбюро".

Видео разместил в Сети крестный отец девочки.