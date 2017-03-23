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Юная итальянка стянула пилеолус Папы РимскогоСегодня в 10:48

  • Текст

Отвлекая поцелуями.

В Ватикане маленькая девочка сорвала с Папы Римского Франциска пилеолус – традиционную белую шапочку.

Инцидент произошел во время встречи понтифика с верующими. В толпе был мужчина с крестной дочерью. Девочку лет четырех поднесли к Папе для поцелуя и благословения. Чмокнув лидера католической церкви в щеку, она стянула головной убор. Но унести пилеолус далеко не смогла – Франциск практически сразу перехватил его. Папа еще долго не мог сдержать смех из-за случившегося, передает "Уралинформбюро".

Видео разместил в Сети крестный отец девочки.

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