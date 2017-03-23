В связи с оптимизацией.

Сотрудники "Свердловской пригородной компании" получили уведомления о сокращении.

Как пояснили "Уралинформбюро" в СПК, массовых увольнений не будет - на предприятии проходит плановая оптимизация. "Это связано с приведением штатного расписания в соответствие с утвержденными бюджетными показаниями", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Там отметили, что сотрудников уже ознакомили со списком имеющихся вакансий - с ними могут заключить новые трудовые договоры. В компании уверены, что такой возможностью воспользуется большинство сокращенных.