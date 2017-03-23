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В Миассе ребенка привели на мужской стриптизСегодня в 11:46

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Зачем – разберется полиция.

В миасском ресторане на вечеринке с мужским стриптизом оказались маленькие дети. Фотоотчет с мероприятия выложили в социальной сети. На снимках видно, как за эротическим шоу наблюдает мальчик лет 3-4.

Вечеринка "В джазе только девушки" была посвящена празднику 8 Марта, о мужском стриптизе в программе гости знали заранее. На снимках с вечеринки есть трое детей, но на фото с эротической частью заметить можно только одного.

Сейчас в ситуации разбирается инспекция по делам несовершеннолетних ОМВД России по Миассу. Как сообщили "Уралинформбюро" в полиции, устанавливается личность матери. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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