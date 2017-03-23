Которую провели в школе.

В столице Урала полицейские спасли школьницу от суицида. Девушка полгода была в депрессии - на самоубийство она решилась после того, как в школе провели профилактическую беседу о группах смерти, передает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Школьница рассказала, что после лекции она зашла на страницы "клубов самоубийц" в соцсетях, но не вступила в них. Решившись на суицид, девушка ушла из дома. Родители забеспокоились, когда дочь не вернулась домой, и обратились в полицию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, девушку нашли. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств этой истории.