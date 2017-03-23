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Юная екатеринбурженка решилась на суицид после лекции о группах смертиСегодня в 13:42

Которую провели в школе.

В столице Урала полицейские спасли школьницу от суицида. Девушка полгода была в депрессии - на самоубийство она решилась после того, как в школе провели профилактическую беседу о группах смерти, передает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Школьница рассказала, что после лекции она зашла на страницы "клубов самоубийц" в соцсетях, но не вступила в них. Решившись на суицид, девушка ушла из дома. Родители забеспокоились, когда дочь не вернулась домой, и обратились в полицию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, девушку нашли. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств этой истории.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
кошмар какой Сегодня в 15:38

"Классная" профилактика, ёпт... Что это за профилактика такая, после которой дети совершают суицид? Т.е. получается, если бы до неё не донесли такую информацию во время той профилактики, то она бы не знала об этом и не совершила бы суицид. Ну и нафиг нужна такая профилактика? А сейчас пусть начальники от образования и прокуратура разбираются с этими профилактиками.

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