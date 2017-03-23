Сигнализируя о сбоях в работе мозга.

Исследователи из Стокгольмского университета выяснили, как человек может спрогнозировать свою скорую смерть. Ее предвестником оказалась потеря обоняния, пишет The Telegraph.

Ученые 10 лет наблюдали более чем за 1 700 шведами в возрасте от 40 до 90 лет. В ходе эксперимента им раз в год предлагалось определить 13 различных запахов. Оказалось, что каждый неправильный ответ означал повышение риска гибели на 8%, передает "Уралинформбюро".

Эксперты отмечают, что способность правильно определять запахи - один из показателей здорового функционирования головного мозга, нарушения в работе которого повышают риск смерти.