Потеря обоняния сулит скорую смертьСегодня в 11:54
- Текст
Сигнализируя о сбоях в работе мозга.
Исследователи из Стокгольмского университета выяснили, как человек может спрогнозировать свою скорую смерть. Ее предвестником оказалась потеря обоняния, пишет The Telegraph.
Ученые 10 лет наблюдали более чем за 1 700 шведами в возрасте от 40 до 90 лет. В ходе эксперимента им раз в год предлагалось определить 13 различных запахов. Оказалось, что каждый неправильный ответ означал повышение риска гибели на 8%, передает "Уралинформбюро".
Эксперты отмечают, что способность правильно определять запахи - один из показателей здорового функционирования головного мозга, нарушения в работе которого повышают риск смерти.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:37
Рыбное место с видом на музей
В уральской столице.Сегодня в 17:31
Подержанные иномарки начнут оборудовать ГЛОНАСС с апреля
За 30 тысяч рублей.Сегодня в 17:25
Челябинцам пришлось добираться до ОКБ №3 вплавь
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 17:22
В Березниках пожарные спасли 8 детей
Из горящего дома.Сегодня в 17:17
Глава Югры повысила советника до заместителя
По надзору за чиновниками кабмина.Сегодня в 17:13
Обезглавившему екатеринбурженку таксисту дали без малого 10 лет
Его отправили в ИК строгого режима.Сегодня в 17:07
Южноуралец ответит за смерть 3-летнего ребенка-инвалида
Ему грозит 3 года заключения.Сегодня в 17:07
Предприятия MidUral Group одними из первых начали подготовку к паводку
В Свердловской области.Сегодня в 16:58
Весь транспорт Челябинска "загнали" в смартфон
К автобусу можно подбежать минута в минуту.Сегодня в 16:55
Екатеринбургский завод "Ростеха" банкротит "собрат"
Из Омска.Сегодня в 16:54
На Новолипецком меткомбинате стартовал монтаж турбины производства УТЗ
До пробного пуска – полгода.Сегодня в 16:49
Скрывших свои аккаунты свердловских чиновников уволят
Отчитаться о них нужно до 1 апреля.Сегодня в 16:48
В уральских ОМОНе и СОБРе вычисляют психически неустойчивых
Чтоб не попали в Росгвардию.Сегодня в 16:44
В Челябинске в ДТП пострадала 5-летняя девочка
Столкнулись 2 иномарки.Сегодня в 16:38
350 000 юных свердловчан отдохнут на миллиард
21 000 подростков подзаработает за лето.
Главные новости
- Сегодня в 17:37Рыбное место с видом на музей
- Сегодня в 17:13Обезглавившему екатеринбурженку таксисту дали без малого 10 лет
- Сегодня в 16:09Беглый экс-депутат Госдумы застрелен в Киеве
- Сегодня в 16:09"Уралинформбюро" выходит на дороги Екатеринбурга
- Сегодня в 15:18Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Аналитика
Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Сотрудники на улицу.
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.
"Полипласт" обезоружил активистов-экологов
Пригласив в свои цеха.