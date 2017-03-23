Покупателя ищут всеми способами.

На сайте бесплатных объявлений Avito появилась информация о продаже недостроенной екатеринбургской телебашни и земли под ней. Указанная цена - 652 миллиона 772 тысячи 197 рублей.

Объект выставило на продажу ЗАО "Сбербанк-АСТ". Оно занимается предоставлением электронной площадки для организации госзакупок.

Аукцион по знаменитому долгострою Екатеринбурга МУГИСО объявило месяц назад. Торги назначены на 27 апреля 2017 года.

"Все верно, объект продается через аукцион. Объявление - это просто один из способов привлечения внимания к торгам. Это обычная практика. Схема работы согласована с Фондом имущества Свердловской области", - прокомментировал "Уралинформбюро" специалист "Сбербанк-АСТ".

Основным претендентом на покупку телебашни и участка в центре уральской столицы считается компания "Атомстройкомплекс". Гендиректор корпорации Валерий Ананьев ранее обещал не сносить объект. По его словам, в основании башни можно будет разместить паркинг и коммерческие площади, а само тело недостроя превратить в символ. На территории вокруг башни компания планировала разместить 120 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.

Стоит напомнить, что работы на телебашне встали в начале 1990-х годов. В 2013 году свердловские власти выкупили ее у Москвы за 500 миллионов рублей.

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