Его соберут к 25 апреля.

Музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать екатеринбуржцев с 25 апреля. МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" объявило конкурс по выбору подрядчика для монтажа, передает "Уралинформбюро".

Стоимость работ оценивается в 2 с небольшим миллиона рублей. Перед монтажом победитель аукциона должен будет провести ревизию всех деталей.

Музыкальный фонтан впервые установили на Исети в 2013 году. Обычно его запускают в мае и разбирают в сентябре-октябре.

Ранее по теме:

Фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга "запляшет" по-новому