Проезда не будет с 25 марта.

25 марта 2017 года в Екатеринбурге закроют для автомобилистов улице Библиотечную на участке от Гагарина до Мира.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, строительная компания "Капитал" будет прокладывать там канализацию. Работы продлятся по 1 июля 2017 года.