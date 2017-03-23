21 000 подростков подзаработает за лето.

Свердловская область потратит на организацию летнего отдыха детей более миллиарда рублей. Провести каникулы с пользой для здоровья смогут 350 000 школьников - на 24 000 больше, чем в прошлом году. Увеличить цифру позволило введение четвертой смены в большинстве лагерей, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Грядущим летом планируется временно трудоустроить более 21 000 подростков. В прошлом году они делали ремонт в своих школах, благоустраивали дворовые территории, детские площадки, привлекались в качестве курьеров и подсобных рабочих.

Особое внимание уделят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и подросткам, состоящим на учете в органах ПДН, которых без малого 5 000.