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350 000 юных свердловчан отдохнут на миллиардСегодня в 16:38

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21 000 подростков подзаработает за лето.

Свердловская область потратит на организацию летнего отдыха детей более миллиарда рублей. Провести каникулы с пользой для здоровья смогут 350 000 школьников - на 24 000 больше, чем в прошлом году. Увеличить цифру позволило введение четвертой смены в большинстве лагерей, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Грядущим летом планируется временно трудоустроить более 21 000 подростков. В прошлом году они делали ремонт в своих школах, благоустраивали дворовые территории, детские площадки, привлекались в качестве курьеров и подсобных рабочих.

Особое внимание уделят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и подросткам, состоящим на учете в органах ПДН, которых без малого 5 000.

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