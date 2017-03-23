К автобусу можно подбежать минута в минуту.

У челябинцев появилась возможность четко планировать поездки на общественном транспорте в режиме онлайн. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, разработано специальное мобильное приложение для смартфонов и планшетов.

Все виды транспорта отображаются на карте города. Муниципальные маршруты охвачены полностью, частных перевозчиков агитируют подключаться активнее. Благодаря геолокации система "видит" автобус, трамвай или троллейбус и просчитывает время его прибытия к остановке. Такой тайм-менеджмент весьма актуален – скоро в Челябинске введут проездной, действительный в течение часа с момента активации.