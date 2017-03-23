За 30 тысяч рублей.

С начала апреля в России заработает временный порядок оборудования ввозимых автомобилей системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Установить устройство нужно будет в течение 10 дней.

Владелец поддержанной машины, пересекая российскую границу, должен приобрести систему ГЛОНАСС и взять на себя обязательство по ее установке. VIN-номер, номер кузова и id устройства вносятся в систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Затем человек получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и только пройдя все процедуры на таможне – ПТС.

Как сообщил временный генеральный директор компании "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля, поставка первой партии устройств ожидается 4-5 марта, их примет Владивосток. Стоимость оборудования иномарок составит от 10 до 30 тысяч рублей, пишут федеральные СМИ.

Стоит напомнить, что с 1 января 2017 года все автомобили, предназначенные для продажи в странах ЕАЭС, должны быть оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб. В России это система "ЭРА-ГЛОНАСС". К середине февраля на таможенных складах во Владивостоке застряло около 1,5 тысячи иномарок. В результате было принято решение временно возобновить выдачу ПТС на не оборудованные системой машины, передает "Уралинформбюро".

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