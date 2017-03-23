Чтоб не попали в Росгвардию.

На Урале начался второй этап формирования Росгвардии – перевод на контрактную службу бойцов ОМОНа и СОБРа. Сейчас, по словам командующего Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Игоря Голлоева, все сотрудники спецподразделений в УрФО проходят психологическое тестирование и сдают нормативы физподготовки.

Параллельно продолжается налаживание взаимодействия с ФСБ, полицией, прокуратурой и следственным комитетом, передает "Уралинформбюро".

Росгвардия была создана в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года. Одной из основных задач новой структуры является борьба с терроризмом и организованной преступностью. В состав гвардии перейдут внутренние войска МВД, отряды ОМОН и СОБР, вневедомственная охрана, центр спецназначения сил оперативного реагирования и авиации, авиационные подразделения МВД, а также полицейские подразделения, осуществляющие контроль за оборотом оружия в сфере частной охранной деятельности.

На первом этапе формирования Росгвардии на Урале, пояснил Голлоев, были сформированы территориальные органы службы и материально-техническая база.